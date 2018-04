ISTITUTO DEMOPOLIS * BAROMETRO POLITICO: IL PESO DEI PARTITI AD UN MESE DAL VOTO, IN CRESCITA DI OLTRE 2 PUNTI MOVIMENTO 5 STELLE E LEGA

È trascorso un mese dalle Elezioni Politiche del 4 marzo. E se si dovesse tornare alle urne? L’81% degli italiani confermerebbe oggi il voto espresso 30 giorni fa. Il 9% farebbe una scelta diversa, 1 cittadino su 10 dovrebbe pensarci…

L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha misurato il peso dei partiti a un mese dalle Elezioni Politiche.

Se si votasse oggi per la Camera, il Movimento 5 Stelle otterrebbe il 35%, guadagnando oltre 2 punti; medesimo trend per la Lega che, con il 20%, diverrebbe secondo partito. In questo scenario – secondo l’analisi del Barometro Politico Demopolis – si indebolirebbero il PD, con un punto in meno, al 17,8% e Forza Italia, in calo di un punto e mezzo al 12,5%.

Stabile il consenso per Fratelli d’Italia al 4,5; a rischio sarebbe, con il 3%, l’ingresso in Parlamento della sinistra di LeU. Sparirebbero, di fatto, le altre forze politiche minori.

*

Nota informativa – L’indagine è stata condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 2 al 3 aprile 2018 su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Approfondimenti e metodologia su: www.demopolis.it