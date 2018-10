HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO * UX CHALLENGE 2018: L’EVENTO FINALE VENERDÌ 5 OTTOBRE

From the web

News immediate non mediate!

Ringraziandovi dell’attenzione, riportiamo QUI il link per segnalare la vostra cortese adesione all’evento.

Sarà l’occasione perfetta per capire come il Design Thinking e i test con gli utenti possono migliorare la qualità di prodotti digitali come app e altro software e applaudire insieme il Team vincitore, che si aggiudicherà il premio per la migliore soluzione di ottimizzazione della user experience: un anno di formazione gratuita alla Interaction Design Foundation.

E’ per venerdì 5 ottobre l’appuntamento con l’evento conclusivo dell’edizione 2018 della Ux Challenge.