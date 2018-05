GRUPPO AUTONOMIE SVP – PATT – UE * CRISI GOVERNO: ” SOLIDARIETÀ A MATTARELLA, NESSUNO PUÒ PENSARE DI CALPESTARE LE ISTITUZIONI E LA COSTITUZIONE DEL PAESE “

“Il Gruppo per le Autonomie del Senato esprime la massima solidarietà al Presidente Mattarella. In questo passaggio così delicato sta svolgendo il suo ruolo in maniera ineccepibile, nel pieno rispetto delle sue prerogative e dei principi costituzionali.

Proviamo sgomento per quelli che, in questi minuti, stanno parlando di impeachment. Siamo vicini al Presidente anche dal punto di vista umano. Nessuno può pensare di calpestare le istituzioni e la Costituzione del Paese. Ci vuole rispetto e senso di responsabilità.”

Julia Unterberger

Presidente del Gruppo Autonomie