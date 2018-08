GARDA TRENTINO * ‘ GOURMET EXPERIENCE 2018 ‘: PRENDE FORMA IL PROGRAMMA DELLA QUARTA EDIZIONE DELL’EVENTO ENOGASTRONOMICO

Il Garda Trentino vive il periodo clou dell’estate, ma la macchina organizzativa dell’Apt è sempre al lavoro per gli appuntamenti futuri. In particolare gli sforzi sono concentrati sulla quarta edizione di Garda con Gusto (2-4 novembre), che si annuncia più che mai attraente con una serie di gustose novità.

Al riguardo, è stato fatto un grande lavoro di riposizionamento dal punto di vista qualitativo. L’evento è stato completamente rinnovato, a cominciare dal nome che è diventato Garda con Gusto – Gourmet Experience. Nuovo anche il format che prevede uno standard di qualità più elevato, un biglietto d’ingresso, e propone una esperienza ad alto valore aggiunto per il pubblico. Insomma, Garda con Gusto – Gourmet Experience conferma l’ambizione di essere una prestigiosa vetrina internazionale dell’eccellenza del Garda Trentino e rilancia forte in un settore strategico come quello enogastronomico.

Quella in arrivo, sarà un’edizione ancora più coinvolgente, caratterizzata da una vera e propria narrazione delle risorse del territorio, a cura di esperti gastronomici con il supporto degli stessi produttori e ristoratori che sono custodi delle tradizioni e ideatori di un itinerario culturale e virtuoso legato al cibo.

Il Garda Trentino possiede un prezioso tesoro di artigiani del gusto, capaci di creare meraviglie con i prodotti del territorio: dalla carne salada all’olio extravergine di oliva, dal broccolo di Torbole al pesce di lago, dalle verdure biologiche della Val di Gresta ai diversi tipi di pane, dai dolci ai formaggi di malga, per arrivare alle bollicine Trentodoc, ai selezionati vini rossi e bianchi del Trentino e alle preziose grappe.

Ancor più che negli anni passati Garda con Gusto – Gourmet Experience ospiterà chef stellati internazionali, food blogger, sommellier, vip che saranno capaci di raccontare e trasformare i tesori del territorio in momenti di spettacolo, con elaborazioni culinarie straordinarie, da guardare e gustare negli spazi esclusivi allestiti con gusto all’interno del Palavela: un mondo unico e accogliente, in totale sintonia con gli scenari e i profumi di questa “isola” mediterranea incastonata nelle montagne che annunciano le Dolomiti.

Sarà un evento di respiro internazionale, divertente, emozionale e sensoriale, per gli appassionati ma anche per chi ama andare alla scoperta. Tra le novità annunciate meritano la citazione i “Salotti del gusto” e “l’Eat Theatre”. Ogni salotto sarà dedicato a un prodotto specifico, “raccontato” in ogni sfaccettatura da un gruppo di specialisti composto da produttore, chef, sommellier, blogger e vip, per un incontro animato e altamente coinvolgente.

L’Eat Theatre è qualcosa di assolutamente nuovo, una narrazione che diventa leggenda, ricca di colpi di scena e conclusa sempre da un gran finale. Insieme ad esperti food blogger, Garda Trentino sta preparando autentiche pièce teatrali culinarie dal vivo, raccontate in prima persona, insieme ai vip, spesso ospiti sul lago. Numero limitato a non più di 25 spettatori per ciascun Eat Theatre, i più curiosi, che, prenotando, potranno divertirsi con le storie e gustare in esclusiva i vari piatti realizzati, per un indimenticabile teatro del gusto.

Il cartellone dell’evento è in via di perfezionamento ma proporrà numerosi altri appuntamenti imperdibili. E allora ecco gli Show Cooking, regno incontrastato degli chef stellati. Saranno presenti nomi di rilievo, a cominciare da Cristian Bertol (all’opera insieme al mago Antonio Casanova, con il quale Bertol ha realizzato il libro “Cucina e magia”, con ricette del Garda) e poi alcuni rappresentanti dei Giovani ristoratori europei (Jre, Jeunes Restaurateurs d’Europe).

A questi “artisti” è stato riservato il compito di interpretare in modo inedito i prodotti del Garda Trentino. Saranno incontri unici ed esclusivi: gli chef internazionali prepareranno live per tutti gli intervenuti le loro proposte stellate gourmet e saranno successivamente vis-a-vis con i 25 ospiti che, prenotando, avranno la fortuna di assaporare i piatti creati per l’occasione.

Altra grande novità, il party Grande Gatsby, con appuntamento sabato 3 novembre alle 23, presso il resort Du Lac e Du Parc a Riva del Garda. Si resterà incantati dalla Riva by night: sonorità jazz e ambientazioni di fine anni ’20 alla riscoperta di un periodo fantastico, per un esclusivo party glamour post dinner. Musica jazz, danze, degustazioni di bollicine, sigari e cocktail, ispirazione al mood del famoso romanzo e degli indimenticabili film.

Infine il “Gusto shop”. Uno spazio seducente che tenterà l’ospite con i suoi profumi e la sua imperdibile proposta di tesori gourmet. Per i visitatori saranno a disposizione tutti i prodotti di Garda con Gusto – Gourmet Experience per essere acquistati e regalati. Shopping raffinato nella magia del Garda Trentino, dove l’accoglienza di qualità ha pochi uguali a livello internazionale.