FONDAZIONE BRUNO KESSLER * WEBVALLEY 2018: ENTRO L’11 MARZO SI PUÒ INVIARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

From the web

News immediate non mediate!

Molto importanti nella fase di selezione sono le competenze trasversali, la motivazione personale e la curiosità. Tra i criteri di selezione è inclusa anche un’equilibrata presenza per genere. La selezione dei candidati include anche un colloquio personale, da sostenere entro la fine di marzo, e che potrà svolgersi via Skype per gli studenti che non risiedono nei dintorni di Trento.

Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate entro e non oltre domenica 11 marzo 2018 in modalità on-line a questo indirizzo , utilizzando la “General track”.

Nell’edizione 2018, prevista dal 17 giugno al 7 luglio in Val di Non, verrà sviluppata una nuova soluzione nell’ambito dell’Intelligenza artificiale applicata al campo della salute, in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma.