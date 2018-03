FERRARI SPARKLING CLUB * ECCO SVELATE LE TAPPE DEL TOUR INVERNALE DELLO SPUMANTE FERRARI

L’arte italiana di assaporare la vita con leggerezza e convivialità straordinaria, quel tocco tipicamente italiano di rendere magici i momenti e i luoghi e di saper mixare sapientemente tutti gli ingredienti per offrire un’esperienza unica e coinvolgente. È proprio questo il concetto che sarà da guida del Tour Ferrari 2018, che toccherà tre diverse tappe da febbraio a marzo per la parte invernale ma che continuerà poi coinvolgendo le più importanti città italiane e le migliori location di mare. I primi tre locali che entrano ufficialmente a far parte dei #FerrariSparklingClub sono lo Chalet Fiat di Madonna di Campiglio, il SuperG di Courmayeur e il Mottolino a Livigno.