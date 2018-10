FEDERCOOP * “ PANE COLLANTE DI COMUNITÀ ”: IL SERVIZIO REALIZZATO A TERRAGNOLO (TN) SARÀ TRASMESSO ALL’INTERNO DELLA TRASMISSIONE “ MI MANDA RAI TRE ”, VENERDÌ 26 OTTOBRE

“Pane collante di comunità” avrà visibilità televisiva nazionale. Domani, venerdì 26 ottobre su Rai 3 tra le ore 10.00 e le ore 10.40 e all’interno della trasmissione “Mi Manda Rai Tre”, sarà trasmesso il servizio dedicato a questa importante iniziativa concretizzata a Terragnolo.

Qui Gruppo 78, Famiglia Cooperativa di Noriglio, Cassa Rurale Vallagarina, Cooperativa Sociale le Coste, Cooperazione Trentina, Dolomiti Energia, Fondazione Caritro e, ovviamente, Comune di Terragnolo si sono impegnati in un progetto (con capofila il Circolo Anziani) per consegnare il pane fresco la mattina a chi vive in alcune frazioni di questo Comune.

Nei giorni scorsi era stata consegnata un’automobile elettrica, una “Renault Zoe”, messa a disposizione dal Gruppo Dolomiti Energia e autovettura utilissima per svolgere al meglio il servizio legato a questo progetto.

“L’iniziativa Pane collante di comunità fa parte del progetto Tcc Terragnolo Che Conta – spiega Barbara Prosser, coordinatrice del progetto Tcc – L’iniziativa ha preso il via in alcune frazioni del nostro territorio con un obiettivo duplice: consegnare il pane fresco e rivolgere un saluto. Infatti, vogliamo garantire un servizio e un contatto umano con le persone destinatarie di questa iniziativa”.