COOPERATIVA MERCURIO * “UPLOADSOUNDS 2021“: « C’È TEMPO FINO AL 21 NOVEMBRE PER ISCRIVERSI AL CONTEST, IN PALIO 15 MILA EURO »

12:12 - 15/11/2021

C’è tempo fino alla mezzanotte del 21 novembre per iscriversi al contest 2021 di UploadSounds, la piattaforma musicale da sempre attiva per favorire la crescita e la valorizzazione dei giovani artisti del territorio. I vincitori saranno decretati al termine della grande finale dell’11 dicembre prossimo, da una giuria composta da importanti professionisti del mondo della musica, tra cui i responsabili A&R delle tre maggiori etichette mondiali. In palio un montepremi del valore di 15 mila euro.

Scade alla mezzanotte del 21 novembre il tempo utile per iscriversi al contest 2021 di UploadSounds, la piattaforma musicale dedicata ai talenti musicali under 35 di Trentino, Alto Adige e Land Tirolo. In palio per i 12 finalisti, ed in particolare per i vincitori, ci sono una serie di interessanti premi, che saranno assegnati, durante l’evento finale in programma l’11 dicembre 2021 alle ore 20.30 alla Waltherhaus di Bolzano, quando per il Gran finale di UploadSounds si esibirà in uno spettacolare show la cantante bolzanina Anna Carol. A decretare i vincitori, sarà una giuria di prim’ordine composta da importanti professionisti della scena musicale e dell’industria discografica italiana ed internazionale.

La giuria di quest’anno infatti è composta dai responsabili A&R (sigla dell’inglese Artists and Repertoire, “artisti e repertorio”) delle tre maggiori etichette mondiali, Warner, Universal e Sony: Davide d’Aquino (Ada MUSIC Italy, Warner Records), Claudio Bonoldi (Universal) e Sara Potente (Sony). Assieme a loro, a valutare i giovani talenti musicali del territorio, anche Emma Milzani (promoter della London Academy Music Group), Piero Fiabane (art & production director di Fiabamusic), Stefano Brambilla (art & production director di Shining Production & Liveclub), Claudio Terreni (booking agent di Locusta), Cristiano Dalla Pellegrina (batterista dei Negrita), Enrico Bettinello (consulente del programma musicale del Centro S. Chiara), Baiba Dēkena (cultural manager & musicista per Die Bäckerei Kulturbackstube) e Marion Moroder (vincitrice di UploadSounds 2020).

Anche quest’anno, nello spirito di UploadSounds, i premi, che ammontano ad un totale di 15 mila euro, saranno destinati alla crescita e al consolidamento del futuro musicale dei musicisti selezionati. I premi destinati ai primi tre classificati, oltre che al vincitore della categoria under 21, includono infatti produzioni audio e video professionali e il lancio dei rispettivi progetti musicali su media e social media, resi possibili soprattutto grazie al coinvolgimento di importanti esperti del settore musicale e culturale italiano. Inoltre, tutti i 12 progetti musicali che verranno selezionati per partecipare all’audizione finale, grazie al sostegno di Itas Mutua, riceveranno un utile Press Kit corredato da una serie di fotografie professionali.

Per iscriversi, gratuitamente, basta andare sul portale www.uploadsounds.eu entro e non oltre le 23.59 del 21 novembre 2021, ed essere domiciliati o residenti in una delle tre Province dell’Euregio. Oltre a registrarsi, i musicisti saranno chiamati a caricare sul sito un proprio brano originale. Come detto, i primi 12 classificati avranno accesso all’audizione finale, che proclamerà i 3 vincitori dell’edizione 2021 ed il miglior giovane. Ulteriori dettagli ed il regolamento 2021 sono presenti sul sito www.uploadsounds.eu, dove ogni band partecipante avrà a disposizione una pagina completa: una vetrina unica per promuovere la propria musica e presentarsi al vastissimo pubblico del web e dei social network.

UploadSounds è un progetto di Cooperativa Mercurio e Associazione Be It Verein, con il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in collaborazione con GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino” e Comune di Trento, promuovono il progetto “UPLOADSOUNDS 2021”. Sponsor dell’iniziativa: ITAS Mutua e VAIA.