DE BERTOLDI * AMMINISTRATIVE 2018: “’L’EX QUESTORE DI TRENTO MASSIMO D’AMBROSIO È IL CAPOLISTA DI FRATELLI D’ITALIA IN TRENTINO “

FdI. De Bertoldi: continua percorso crescita FdI in Trentino

“Continua il percorso di crescita di Fratelli d’Italia in Trentino”. In una affollata conferenza stampa l’ex Questore di Trento Massimo D’Ambrosio, affiancato dal senatore Andrea de Bertoldi, ha ufficializzato la propria adesione a Fratelli d’Italia in qualità di capolista alle prossime elezioni provinciali di Trento.

“Fratelli d’Italia è più vivo che mai – ha detto il senatore Andrea de Bertoldi -.

Un partito che si sta aprendo alla società civile e al mondo cattolico liberale, continuando un percorso di rinnovamento.

Crediamo di poter dare un grande contributo alla coalizione di centrodestra autonomista che si prepara a guidare il Trentino.

Abbiamo sempre parlato di sicurezza e legalità e quindi chi meglio dell’ex Questore D’Ambrosio, colui che per tanti anni si è occupato di questi temi, può rappresentare i nostri valori.

Siamo orgogliosi di poter annoverare alla guida della nostra lista una persona di questa caratura morale che siamo certi possa essere una grande risorsa per il presidente Fugatti, a cui confermiamo il nostro sostegno come candidato.

Siamo certi che con il dottor D’Ambrosio porteremo competenza e non chiacchiere”.

“Ho scelto Fratelli d’Italia perché a fronte della proposta che mi è stata fatta ho trovato una compagine politica che risponde ai criteri di attenzione alla sicurezza, ai cittadini, al territorio, alla realtà della provincia autonoma e anche alle forze di polizia.

Vorrei continuare in un contesto di onestà a fare quello ho fatto fino ad oggi come poliziotto.

Potrà portare in maniera propositiva la mia lunga esperienza” ha spiegato D’Ambrosio.