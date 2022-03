TRENTO BASEBALL * STAGIONE AGONISTICA 2022: « PRESENTAZIONE STAMPA DELLE SQUADRE DEI LUPI, AL GRAND HOTEL TRENTO (SABATO 5 MARZO ORE 17.30) »

8.25 - mercoledì 2 marzo 2022

Sabato 5 marzo prossimo inizierà alle ore 17.30, presso il Grand Hotel Trento, la presentazione alla stampa delle formazioni del Trento Baseball che scenderanno sul diamante nella stagione oramai alle porte. L’occasione sarà di quelle “ghiotte”, perché oltre a presentare le tre formazioni (quella che militerà nel campionato italiano Serie C, quella della Under 14 e quella della Under 12), la dirigenza festeggerà anch i cinque anni di vita del sodalizio sportivo di Trento. Cinque anni in cui la società è cresciuta, cinque anni in cui ha curato in modo particolare le squadre giovanili, tanto che la squadra di serie C di quest’anno per la prima volta è composta nella quasi totalità dei suoi atleti da giovani cresciuti nelle formazioni minori.

Ma i cinque anni di attività verranno festeggiati anche con un ingaggio importante, per il Trento Baseball: infatti verrà presentato il nuovo Direttore Tecnico e Manager della squadra di serie C, il cubano Ernesto Del Rio Carceller.

Calano quindi il carico importante, i dirigenti del Trento Baseball capeggiati dalla presidentissima Elisabetta Zanin, portando a Trento un allenatore che vanta un curriculum e un palmares di risultati decisamente impressionante, dal successo in diversi campionati nazionali cubani alla vittoria nei campionati mondiali di baseball under 15 e under 18 rispettivamente nel 2001 e nel 2008. Ma non solo: in Italia Ernesto Del Rio è arrivato nel 2010, in Serie A con il Messina, dove è stato ingaggiato come pitching coach e dove ha ottenuto il quarto posto. Successivamente, nel 2015, è approdato alla Crazy Sambonifacese, vincendo per cinque anni consecutivi i campionati triveneti Under 12. Il suo capolavoro nel 2021, quando ha portato la squadra composta da giovani cresciuti nel vivaio veronese, al successo della serie C e quindi alla promozione in serie B. Sempre nel 2021 è arrivato per lui e per il suo Crazy il terzo posto nel campionato italiano Under 12.

Sono pronti quindi a cambiare marcia i lupi del Trento Baseball, sono pronti a costruire un percorso che possa permettere loro di portare il baseball importante anche nella città del tridente.

Vi aspettiamo sabato 5 marzo alle ore 17.30 presso il Grand Hotel Trento.