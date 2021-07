SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * S. VALENTINO DI BRENTONICO – MONTE BALDO: « ESCURSIONISTA PRECIPITA SUL “ SENTIERO DELLE VIPERE “, ELITRASPORTATO AL SANTA CHIARA DI TRENTO »

Escursionista precipita sul sentiero delle Vipere (San Valentino di Brentonico, monte Baldo).

Un escursionista è precipitato mentre stava percorrendo il sentiero delle Vipere (San Valentino di Brentonico, monte Baldo). L’escursionista si trovava poco sotto malga Bes, a una quota di circa 1.500 m.s.l.m., nel breve tratto attrezzato con il cordino, quando è precipitato per circa 15 metri nel dirupo ed è poi ruzzolato lungo il pendio erboso per un’altra ventina di metri, scomparendo dalla vista del gruppo che era con lui. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato poco dopo le 11.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso e della Stazione di competenza Vallagarina. L’elicottero, dopo essere riuscito a individuare l’escursionista, ha verricellato sul posto il Tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria. In una seconda rotazione ha trasferito sul luogo dell’incidente tre operatori della Stazione Vallagarina, due dei quali hanno aiutato l’equipaggio dell’elisoccorso nelle operazioni di recupero dell’infortunato, apparso subito in gravi condizioni.

L’altro soccorritore ha raggiunto il gruppo di circa 60 persone per assisterle nel rientro. L’infortunato è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell’elicottero e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

*

Foto: archivio Soccorso alpino