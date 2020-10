CGIL CISL UIL – TRENTINO * BILANCIO PAT: « SERVE CONCENTRARE GLI INVESTIMENTI PER FAVORIRE LA CRESCITA, NON SERVONO MISURE TAMPONE »

Bilancio Pat. Cgil Cisl Uil: “Serve concentrare gli investimenti per favorire la crescita”. Dichiarazioni dei segretari generali di CGil Cisl Uil del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

“Le risorse sbloccate dalla Giunta provinciale vanno indirizzate su interventi che siano davvero in grado di rilanciare rapidamente la crescita economica e insieme consolidare le sviluppo del Trentino sul lungo periodo. Non servono misure tampone, che tra l’altro rischiano di giungere in ritardo. I 165 milioni di euro che la Giunta Fugatti intende pescare dal fondo di riserva dovevano infatti essere stanziate fin da luglio in assestamento di bilancio.

Rileviamo poi come già comunicato alla Provincia, che da questi stanziamenti sono assenti interventi per la manutenzione del territorio e per la prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché risorse fresche per potenziare gli organici dei centri per l’impiego che dovranno gestire un numero crescente di disoccupati.

È invece positivo il fatto che la giunta si sia ricreduta sul finanziamento a Veneto Sviluppo. Ora confidiamo che almeno parte dei 5 milioni di euro individuati dalla giunta serva davvero a consolidare gli strumenti regionali del risparmio gestito per il riavvio del fondo strategico a favore della finanza d’impresa e dell’attrazione di nuove attività imprenditoriali”.