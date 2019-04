DALZOCCHIO (LEGA) * VITTORIO SGARBI AL MART: « RILANCERÀ LA ROVERETO DELLA CULTURA »

Dalzocchio (Lega Trentino): “Vittorio Sgarbi al Mart rilancerà la Rovereto della cultura”. Con l’arrivo di Vittorio Sgarbi al MART sono certa che Rovereto riceverà quella “scossa” sociale e culturale che da tanti anni viene richiesta dai miei concittadini.

Critico d’arte di fama internazionale, docente universitario, esperto di beni culturali e affidatario di numerosi incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni, Vittorio Sgarbi ha fatto oggi il suo debutto con una conferenza stampa a Rovereto, dove si è presentato alla città e ai giornalisti con un programma ambizioso, ma già molto preciso, per rilanciare il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea.

Le sue parole dipingono una chiara visione di quello che dovrà essere il MART per raggiungere l’obiettivo di rilanciare Rovereto come città simbolo della cultura, in Trentino e in tutta Italia, con mostre che sono convita potranno attirare turisti e coinvolgere quotidianamente anche la stessa cittadinanza.

È questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Trentino Mara Dalzocchio.