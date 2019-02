Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale Trento * “In difesa della donna”: « Convegno a rovereto sabato 9/2 per i 110 anni del Corpo delle Infermiere Volontarie »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





In occasione dell’anniversario dei 110 anni della fondazione del Corpo delle Infermiere Volontarie, il Comitato Provinciale di Trento della Croce Rossa Italiana e l’Ispettorato Provinciale delle Infermiere Volontarie organizzano sabato 9 febbraio a Rovereto, nella sala della Fondazione Caritro in Piazza Rosmini, un convegno dal titolo “In difesa della donna – La Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione”

Il tema nasce da una duplice constatazione: la particolare attualità del tema della violenza di genere sia nei recenti conflitti armati che nei quasi giornalieri episodi di violenza sulle donne e l’opportunità di diffondere in tutti gli ambiti la conoscenza della Cedaw (Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna) e della normativa più recente sui Diritti umani per la protezione giuridica delle donne.

Al tavolo dei relatori si alterneranno esperti docenti Diritto Internazionale: Chiara Ragni dell’Università di Milano, Flavia Lattanzi già giudice del Tribunale internazionale per la ex Iugoslavia e per Il Ruanda, Vittoria Picchianti Infermiera volontaria Cri e Consigliere giuridico delle Forze armate, Paolo De Stefani dell’Università di Padova.