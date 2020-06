MAFFIOLETTI (FI) * ELEZIONI COMUNALI TRENTO 2020: « CHIESTO UN INCONTRO URGENTE CON I SEGRETARI POLITICI DEL CENTRO DESTRA CHE SOSTENGONO LA CANDIDATURA BARACETTI »

In vista delle elezioni comunali il dibattito è sempre più vivace con affermazioni e prese di posizione che, per alcuni aspetti, creano solo perplessità ma anche un tantino di ilarità. Ad esempio il consigliere Claudio Cia di Agire, che noi stimiamo ovviamente, ci racconta che Marcello Carli è la persona giusta per archiviare lo scontro e la logica delle poltrone. Sarebbe utile che Cia ci ricordasse anche quante poltrone Carli ha avuto da Dellai a suo tempo e quanti partiti ha cambiato in questi anni. Tanto per trasparenza.

Invece il variopinto e simpatico segretario della DC, Andrea Brocoli, sostiene, a proposito di Carli, che “una parte di Forza Italia sta prendendo informazioni “. Non sappiamo da quale sogno abbia tratto questa impressione, ma possiamo assicurare che Forza Italia è compatta sulla candidatura dell’avv. Baracetti. Lo ha ribadito di recente anche il direttivo provinciale e nei giorni scorsi una delegazione di Forza Italia ha incontrato l’avv. Baracetti per rassicurarlo sull’appoggio convinto di Forza Italia. Proprio per chiarire la situazione ed evitare ombre Forza Italia ha chiesto un incontro urgente con i segretari politici dei partiti del centro destra che sostengono la candidatura Baracetti. L’incontro dovrebbe svolgersi già la settimana prossima.

*

Gabriella Maffioletti

Vice coordinatore regionale