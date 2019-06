CONSORZIO ESERCENTI NAGO TORBOLE * “L’ULTIMA CHANCE PER CHICO FORTI: « IL 27 GIUGNO VERRÀ PROIETTATO IL FILMATO DELLA TELEVISIONE AMERICANA CBS NEL SERVIZIO “48 HOURS” »

Invito ad un breve incontro con i “media” che si terrà il giorno venerdì 21 giugno 2019 ad ore 11,45 presso il bar del Garda Thermae in Via Linfano 52 ad Arco,

per presentare la serata che sarà co organizzata dal mensile LA BUSA e dal Consorzio Esercenti Nago Torbole, con il patrocinio dello zio di Chico, Gianni Forti, e con il patrocinio del Comune, nel corso della quale sarà presentato il reportage realizzato dalla CBS nell’ambito della trasmissione “48 h” che ha sollevato nuove speranze per Chico Forti, lo sportivo e imprenditore trentino che giace nelle carceri USA da 20 anni, pur essendo ritenuto innocente dai maggiori esperti criminologi italiani ed anche da magistrati importanti (tra questi il, purtroppo scomparso, Ferdinando Imposimato già Presidente Onorario della Corte Costituzionale oltrechè politico e avvocato che espresse a Gianfranco Tonelli la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” della innocenza di “Chico”).

Il giorno giovedì 27 giugno 2019 alle ore 20,30 presso la Sala della Comunità di Nago (Altogarda – Tn), verrà proiettato su grande schermo il filmato della televisione americana CBS nel servizio “48 HOURS”, con i sottotitoli in italiano.

La serata è denominata “L’ULTIMA CHANCE PER CHICO FORTI”.

Il servizio evidenzia nuove prove a discolpa di Enrico Forti.

Seguirà un dibattito con personalità politiche e della stampa.

La serata è libera ed aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza trentina con il limite dei posti disponibili nel teatro.

Sarebbe gradito un cennpo di riscontro dai “media” per il breve incontro di venerdì 21 giugno 2019.

*

Per CENTO – Consorzio Esercenti Nago Torbole