CISL MEDICI – TRENTINO * REPLICA DI PAOLI AL PRESIDENTE PAT FUGATTI: « spero che il grande tema dell’Aft trovi una soluzione sindacale, ma ad oggi siamo molto distanti »

In riferimento alle ultime dichiarazioni del dottor Fugatti di oggi ai media, precisiamo quanto segue: salvo un unico incontro in Piazza Dante, dove ci ha presentato l’assessore Segnana, prima che scoppiasse il bubbone, i fatti sono questi:

il Segretario generale della Cisl medici del Trentino, sindacato di maggioranza assoluta della Medicina generale nella provincia autonoma di Trento, nonchè del sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale sotto la sigla di Intesa sindacale ,ha incontrato il dottor Maurizio Fugatti una sola volta fino ad oggi, in sede privata, e non in sedi istituzionali, e mai ha avuto il piacere né di riceverne l’invito né di incontrarlo di nuovo.

Escludendo due incontri antecedenti, abbiamo incontrato l’assessore Segnana solo una volta dopo la prima proclamazione dello sciopero del 28 dicembre, all’incontro del 10 gennaio, ove ha presenziato parzialmente alla seduta del Comitato. Dopo non l’abbiamo più vista.

La proposta che ci è arrivata dall’Azienda è sostanzialmente unica e fin da subito, in tutta sincerità e trasparenza, abbiamo dichiarato la nostra insoddisfazione rispetto alle richieste. Altre alternative non ne abbiamo ricevute.

Da un lato stiamo quindi solo aspettando risposte tecniche da parte dell’Azienda sanitaria su problematiche che si trascinano da mesi e su cui serve un intervento risolutorio e su cui non è necessaria alcuna mediazione.

Dall’altro c’è il grande tema dell’Aft che spero trovi una soluzione sindacale ma ad oggi siamo molto distanti. Altrimenti, come succede in caso di divergenza, lasceremo ai giudici fare chiarezza.

Un dialogo vero,costruttivo e sereno, ed effettivo, lo vorremo anche noi ma per quanto sopra dichiarato non ci pare che ne abbia le caratteristiche. Speriamo che lo sia per il futuro! Noi ci siamo.

Dottor Nicola Paoli

Segretario generale Cisl medici del Trentino