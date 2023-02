ACLI TRENTINE * GUERRA UCRAINA: OLIVER, « ANCHE NOI IN PIAZZA PER CHIEDERE IL CESSATE IL FUOCO E L’AVVIO DI TRATTATIVE DI PACE »

12.58 - giovedì 23 febbraio 2023

GUERRA IN UCRAINA, ANCHE LE ACLI SCENDONO IN PIAZZA PER CHIEDERE IL CESSATE IL FUOCO E L’AVVIO DI TRATTATIVE DI PACE

Le Acli si uniscono alla mobilitazione lanciata dalla coalizione Europe For Peace ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina per chiedere l’immediato cessate il fuoco e l’apertura di un vero negoziato. In tutta Europa e in oltre 50 città italiane, sono centinaia i convegni, i sit-in a cui tutte le donne e gli uomini di buona volontà sono chiamati per chiedere con forza la Pace ad iniziare dalla marcia Perugia-Assisi in notturna prevista a partire da questa sera.

Le Acli trentine parteciperanno convintamente alla manifestazione di sabato 25 febbraio alle ore 17:30 in piazza Duomo a Trento, aderendo all’appello del Cantiere di Pace e del Forum per la Pace e i diritti umani e di tante altre espressioni del mondo del volontariato e della società civile trentina.

La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno, questo il titolo della manifestazione attraverso la quale si vuole sottolineare l’urgenza di fermare il conflitto militare che vede da una parte una preoccupante escalation nella corsa ad armamenti sempre più sofisticati e pericolosi per l’umanità intera e dall’altra il progressivo peggioramento dei costi umani e delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni civili su entrambe le linee del fronte.

Ribadendo la propria vicinanza, solidarietà ed aiuto alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra, le Acli intendono seguire fino in fondo la linea di pace e di apertura al dialogo e alla trattativa ribadita da papa Francesco all’Angelus di domenica scorsa affinché si sappia “rispondere al male con il bene”.

Il bene della nonviolenza e della diplomazia per le quali, anche le Acli, chiedono una iniziativa straordinaria sia da parte dell’Unione europea, sia da parte del governo italiano.

Luca Oliver

Presidente Acli Trentine