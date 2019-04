Cassa Centrale Banca * ANA: « Siglato un accordo tra Servizi ANA e il Gruppo Bancario Cooperativo, ORA NEl novero degli sponsor principali dell’Adunata del Centenario »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Siglato oggi l’accordo tra il Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca e i Servizi ANA. Si rinnova il sodalizio nato in occasione della scorsa Adunata, a Trento, e Cassa Centrale Banca entra per il secondo anno consecutivo nel novero degli sponsor principali dell’Adunata del Centenario, in programma a Milano dal 10 al 12 maggio.”