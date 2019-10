BISESTI RISPONDE A INTERROGAZIONE DI MARINI E DEGASPERI (M5S) * « ESCLUSIONE INSEGNANTI SCUOLE D’INFANZIA CON CONTRATTO PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA STABILIZZAZIONE »

le insegnanti assunte con contratto part-time nel 2014 sono un numero difficilmente quantificabile con precisione. Risulta che circa una cinquantina di esse sono in attesa di convertire il proprio contratto part-time in un rapporto di lavoro a tempo pieno. Si tratta di personale qualificato, che ha superato un esame-colloquio nel 2006, che è stato stabilizzato part-time dopo anni di precariato (8 dopo il concorso e una media di 15 anni prima dell’esame-colloquio) ma che soprattutto è dotato di una lunga e variegata esperienza avendo coperto a inizio carriera posti vacanti nelle scuole d’infanzia localizzate sull’intero territorio provinciale. Questa categoria di insegnanti da anni attende provvedimenti che le consentano di poter essere impiegata a tempo pieno al fine di valorizzare appieno la propria professionalità a beneficio dei bambini che frequentano le scuole d’infanzia, realizzando nel contempo anche la legittima aspettativa di godere di una maggiore stabilità economica derivante da una contrattualizzazione più adeguata alle esigenze di professionisti che abbiano svolto una parte significativa della propria vita lavorativa in un settore che conoscono approfonditamente, avendoci lavorato per anni;

in sede di discussione del disegno di legge 21/XVI di iniziativa giuntale (poi approvato e convertito nella LP 5/2019) era stata proposta una norma per andare incontro alle esigenze delle insegnanti impiegate con contratto part-time ma senza esito positivo. La proposta formulata prevedeva che nei confronti del personale insegnante della scuola dell’infanzia reclutato con contratto part-time a tempo indeterminato con le modalità previste dall’articolo 25 bis, comma 3, della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977, potesse essere inserita nel contratto individuale di lavoro la possibilità di richiedere al dipendente una variazione in aumento in corso d’anno scolastico della consistenza lavorativa fino al tempo pieno. La possibilità sarebbe stata riconosciuta dalla Provincia e sarebbe stata subordinata al consenso espresso in forma scritta del dipendente. Il personale insegnante a tempo indeterminato a tempo parziale avrebbe potuto altresì richiedere la conversione definitiva del contratto a tempo pieno. A tal fine gli insegnanti a tempo parziale, in vista della loro esperienza pluriennale, avrebbero avuto la precedenza rispetto agli aspiranti risultati idonei in concorsi svolti successivamente alla data del loro reclutamento;

la predetta proposta sul personale della scuole dell’infanzia fu ritenuta illegittima, perché si trattava di una materia contrattuale, non legislativa, in ragione di una scelta effettuata molti anni fa e volta ad evitare indebite ingerenze del mondo politico nei rapporti di lavoro. Per via della sua presunta illegittimità la proposta emendativa non fu ammessa;