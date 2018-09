BISESTI – LEGA * TRIBUNALE RIESAME DI GENOVA: ” CI SVUOTANO I CONTI? RISPONDIAMO CON IL SOSTEGNO DI TANTISSIMI CITTADINI E ORGANIZZEREMO COLLETTE DI AUTOFINANZIAMENTO “

Ci svuotano i conti? Rispondiamo con il sostegno di tantissimi cittadini e organizzeremo collette di autofinanziamento. La Lega continuerà pancia a terra la campagna elettorale”.

La decisione del tribunale del Riesame di Genova di accogliere il ricorso della procura sul sequestro dei 49 milioni di euro della Lega non fermerà la forza propulsiva e la volontà di un popolo sovrano di dare un effettivo segno di cambiamento al nostro Trentino.

La decisione è un atto illiberale e che va contro qualsiasi principio democratico perché è solamente un pretesto per attaccarci politicamente e indebolirci. Questo è un colpo assestato sulla schiena per farci barcollare, ma non sarà certamente un simile gesto a metterci in crisi anche perché sono semplicemente vicende del passato e i processi alla Storia come affermato dal nostro Segretario Federale non ci affascinano.

I tentativi, da parte di persone che non amano in alcun modo la democrazia e che cercano di sabotarla, sono avvenuti anche a danno della Lega Trentino, infatti l’anno scorso ci hanno svuotato i conti correnti. Nonostante tutto, la forza e le idee prevalgono su qualsiasi forma di tirannia e il risultato del 4 marzo è nelle menti di tutti noi.

In conclusione mi sento di voler ringraziare per l’ennesima volta tutti i militanti, i moltissimi nuovi sostenitori e gli eletti che in questi giorni, mesi e anni ci sostengono e che danno il loro contributo alla causa di persone che sono vittime di un processo alla storia inutile e solo pretestuoso. Le poche risorse finanziarie che abbiamo non dovrebbero essere toccate perché non hanno nessun collegamento con il passato.

*

Mirko Bisesti

Segretario Nazionale Lega Trentino