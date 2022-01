ASSOCIAZIONE FASSA (TN) * MINACCE A PRESIDENTE FUGATTI: « LA DIVISIONE SOCIALE LA RABBIA NON GIUSTIFICANO ATTI VIOLENTI »

18:02 - 11/01/2022

L’Associazione Fassa esprime la massima vicinanza al Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e condanna fermamente l’atto intimidatorio subìto oggi.

La divisione sociale e la rabbia portata all’interno dalla società dal periodo pandemico sono molto preoccupanti e non possono in nessun modo giustificare atti violenti.

Nella speranza che, anche nella diversità di vedute, su qualsiasi tematica, non si ripetano mai più comportamenti gravi come questo, l’Associazione Fassa vuole essere accanto al Presidente Fugatti anche in questo periodo di difficile, non solo per la Comunità tutta ma anche per chi ricopre ruoli pubblici di rilevanza.

*

Associazione Fassa

Il Consiglio Direttivo