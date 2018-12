Associazione Esercenti Funiviari (ANEF) e Mountain Wilderness Italia * ATTENTATO CAVI PASSO ROLLE: “il nostro impegno COMUNE per promuovere le Terre Alte ED EVITARNE LO spopolamento “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Associazione Nazionale Esercenti Funiviari e Mountain Wilderness Italia ribadiscono il loro impegno insieme per promuovere le Terre Alte.

In merito alle recenti vicende di cronaca avvenute al Passo Rolle e ad alcune dichiarazioni attribuite alla Presidente di Anef Valeria Ghezzi, ma da lei mai rilasciate, Anef desidera precisare che le indagini in merito ai fatti sono lasciate alle autorità competenti, che procederanno nei tempi e nei modi necessari; su questa vicenda Anef informa che non ha mai espresso ipotesi sulle possibili responsabilità, che saranno definite esclusivamente dagli inquirenti nelle relative sedi.

Valeria Ghezzi, Presidente di Anef ribadisce con forza: “La filosofia che sta portando avanti Anef, quale filo conduttore di tutta la sua attività è uno: fare sistema quale antidoto allo spopolamento della montagna. Gli impianti a fune sono un tassello di un sistema più ampio, che per vivere tutto l’anno ha bisogno della collaborazione degli operatori e di tutti gli stakeholder della montagna, che lavorano con il solo obiettivo di sostenere le Terre Alte. La salvaguardia dell’ambiente è un valore molto importante per Anef, tutta la nostra attività ne tiene conto dialogando con tutte le associazioni che si occupano della tutela delle Terre Alte, come Mountain Wilderness Italia, per poter dare il nostro contributo”.

Luigi Casanova, Presidente Onorario di Mountain Wilderness Italia aggiunge: “Da parte di Mountain Wilderness viene ribadito che ogni azione a difesa della naturalità della montagna, anche la più radicale, si basa sempre sui principi della nonviolenza come ispirata dal filosofo Aldo Capitini. Partendo da questo irrinunciabile principio siamo convinti che sia necessario intraprendere un percorso condiviso per lo sviluppo, realmente sostenibile della montagna, con un dialogo aperto e trasparente con tutti gli attori del vivere in montagna. Senza che questa apertura, della quale siamo convinti sostenitori, pregiudichi i valori insiti nei beni comuni delle montagne italiane”.

Nata nel 1987, Anef – Associazione Nazionale Esercenti Funiviari è l’associazione di Confindustria che riunisce costruttori, esercenti, tecnici professionisti del settore funiviario: con oltre 1.500 impianti all’attivo, Anef rappresenta il 90% del mercato della mobilità su fune.

Gli impianti a fune costituiscono un fondamentale sostegno nella lotta allo spopolamento dei paesi di montagna, creano indotto e valorizzano l’economia dei territori, dando linfa a un’intera filiera turistica.

Anef promuove un sistema di trasporto sostenibile e ad alto tasso di tecnologia che rende la montagna accessibile, permettendo a tutti di scoprire un ambiente eccezionale, fare sport e godere dell’ospitalità locale.