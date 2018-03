ALPE CIMBRA * SOCCORSO SANITARIO IN MONTAGNA: A FOLGARIA DAL 15 AL 18 MARZO IL 1°CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA SISTEMA 118

Presentato ieri in Azienda Ospedaliera di Verona il 1°Congresso Nazionale della Società Italiana Sistema 118 sul Soccorso Sanitario in Montagna si svolgerà a Folgaria (Tn) dal 15 al 18 marzo p.v.

L’obiettivo del Congresso, organizzato dal dott. Alberto Schönsberg Direttore Suem 118 Verona, è quello di affrontare ed approfondire le tematiche organizzative, la composizione dell’equipaggio, la formazione, la logistica, la valutazione dei mezzi più competitivi, le nuove tecnologie ed il rischio clinico legato alle peculiarità del Soccorso in Montagna.

Oggi l’urgenza emergenza è una delle più importanti eccellenze che caratterizzano il sistema sanitario regionale ed è diventata una vera e propria rete di assistenza H24, con numeri da capogiro, che è giusto si conoscano, per capire l’importanza di questo servizio. Grazie a questo convegno, il primo ricordo a livello nazionale, il Veneto potrà ancora una volta essere d’esempio per quanto riguarda un’attività così difficile che si svolge in ambienti ostili con lo scopo di salvare delle vite.