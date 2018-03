AGENZIA SPAZIALE ITALIANA * RIENTRO TIANGONG 1: SI PREVEDE LA DATA NOMINALE IL PRIMO APRILE ALLE ORE 19:03

La stima dell’Agenzia spaziale italiana di rientro in atmosfera, soggetta a variazioni in funzione dell’evoluzione del flusso solare e tempeste geomagnetiche, prevede come data nominale il 1° aprile 2018 alle ore 19:03 Utc (21:03 Cet) con incertezza e intervalli di confidenza (cioé intervalli di probabilità) pari a:

± 6,00 ore con intervallo di confidenza 80%; ± 11,50 ore con intervallo di confidenza 95%.