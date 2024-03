MINISTERO TURISMO * PASQUA: SANTANCHÈ, « INCORAGGIANTE LA PERFORMANCE DI TUTTI I COMPARTI, 11 MILIONI GLI ITALIANI IN VIAGGIO »

12.49 - lunedì 25 marzo 2024

“Quasi 11 milioni di italiani in viaggio per un giro d’affari di 4 miliardi di euro, circa 217 mila passeggeri aeroportuali e 1,5 milioni di presenze in agriturismo: i numeri ci mostrano una Pasqua positiva che, fungendo pure da momento di raccordo tra la stagione invernale e quella estiva, va a confermare il buon andamento del nostro turismo. Non solo: è molto importante che – dal mare alla montagna, dalle città d’arte ai piccoli borghi – un po’ tutti i comparti stiano registrando una performance incoraggiante e in linea con le nostre strategie volte alla destagionalizzazione. E se il turismo è tornato a crescere, lo dobbiamo anche a un governo che, credendo nel settore come mai nessun esecutivo prima d’ora, lo ha messo al centro dell’agenda politica con interventi mirati che si tradurranno anche nel primo G7 dedicato a questa industria.” Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanchè sui dati forniti da ENIT, Federalberghi e Coldiretti.