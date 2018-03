RIVEDI – REPLAY UN GIORNO IN PRETURA * PUNTATA DI RAI 3 DEL 24 MARZO: SECONDA ED ULTIMA PARTE DEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DELL’AVVOCATO ALBERTO MUSY (LINK VIDEO)

Un giorno in pretura. L’uomo col casco, Processo Furchì (II) – Seconda ed ultima parte del processo per l’omicidio dell’avvocato e politico Alberto Musy, avvenuto a Torino il 21 marzo del 2012. Sul banco degli imputati siede Francesco Furchì, ragioniere incensurato di origine calabrese. Secondo il Pubblico Ministero, Furchì aveva accumulato diversi motivi di rancore verso Alberto Musy, ed aveva quindi maturato un progetto di vendetta a freddo. Ma come sarebbero andati i fatti?

