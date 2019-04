RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” THE ROOKIE ” – RAI 2: “« EP 3 NELLA PUNTATA DEL 6 APRILE 2019 UNA BANDA DI 4 RAGAZZI TRAVESTITI DA ZOMBIE, HA RUBATO DEI SOLDI E STA SCAPPANDO IN METROPOLITANA » (LINK VIDEO)

The Rookie. St 1 Ep 3 Il piano B. Una banda di 4 ragazzi, travestiti da zombie, ha rubato dei soldi e sta scappando in metropolitana. Gli agenti Nolan e Bishop riescono a catturarne due, mentre gli altri due riescono a scappare. L’agente Lopez cerca di convincere West che deve avere un piano B nel caso in cui la sua avventura nelle forze dell’ordine finisse…

