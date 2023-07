IVO TAROLLI, * EUROPEE: « AL VIA LA “PIATTAFORMA POPOLARE 2024”, UN NUOVO PROGETTO POLITICO DI CENTRO »

13.58 - sabato 29 luglio 2023

A Dolo (Venezia) al via “Piattaforma Popolare 2024” realtà che fra gli animatori annovera mons Gianni Fusco, l’on Lucio D’Ubaldo e l’on Ivo Tarolli, è stata promossa con l’ambizioso obiettivo di presentare una Lista alle elezioni europee del prossimo anno, dalla chiara ispirazione cristiano popolare e aperta alle variegate Esperienze dell’area Centrista Italiana.

A Roma nel.giugno scorso ha adottato un Atto di Indirizzo alla cui redazione hanno concorso autorevoli espressioni del mondo Economico, della Cultura e dell’Associazionismo italiano, che prevede una metodologia ed un percorso che ha come punto fermo un Pensiero Politico Nuovo e Condiviso e un coinvolgimento territoriale puntuale.

Subito dopo, all’inizio di luglio, a Genova, in un affollato incontro è stato ribadito come sia indifferibile il ritorno alla sovranità in capo ai cittadini sottraendola alla discrezionalità dei partiti e dei loro leader, recuperando il metodo elettorale proporzionale con espressione delle preferenze.

A Dolo di Venezia, ieri al termine di una incontro dibattito promosso dal locale sindaco, Gianluigi Naletto al quale hanno partecipato l’on Lucio D’Ubaldo Direttore del “Domani d’Italia”. Raffaele Bonanni già Segretario Generale della Cisl, Maria Stella Gelmini già Ministro e l’on Ivo Tarolli di Piattaforma Popolare 2024 è stato concordemente convenuto che entro ottobre sia assunta una decisione importante: vale a dire il varo di un “rassemblement” largo, aperto a tutta l’ Area democratica e popolare (Partiti, Associazioni e Movimenti di Area popolare, riformista, liberaldemocratica…), capace di recuperare l’unita, la più ampia possibile come condizione per riattivare interesse, motivazioni e suggestioni, soprattutto verso i milioni e milioni che da troppo tempo disertano il voto.

Anche ad agosto saranno previsti altri incontri a carattere regionale ed interregionale, sempre promossi da Piattaforma Popolare, ma di volta in volta con Il coinvolgimento Paritario di altri partiti e movimenti che siano disponibili a questo grande Progetto.

Ivo Tarolli