RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 107 NELLA PUNTATA DEL 6 / 02 / 2019 DOPO L’INCONTRO CON RICCARDO, SILVIA PREGA LUCIANO DI DARE UN’ALTRA POSSIBILITÀ AL RAGAZZO » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 107. Dopo l’incontro con Riccardo, Silvia prega Luciano di dare un’altra possibilità al ragazzo ma Nicoletta tronca le aspettative dei genitori. Intanto Marta chiede alle Veneri di posare come modelle per il catalogo del Paradiso Market, anche se lei e Vittorio, prima di avviare la vendita per corrispondenza, vogliono il parere di Umberto che all’appuntamento a villa Guarnieri si fa trovare con Andreina. Nel frattempo Tina, che non è soddisfatta del suo nuovo maestro di canto, riceve una sorpresa.

