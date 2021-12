PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SERVIZIO CIVILE: « ASSEMBLEA GENERALE, 80 NUOVI PROGETTI SULLA PIATTAFORMA SCUP »

19:53 - 17/12/2021

Il servizio civile in assemblea e i nuovi progetti da scegliere. Nuovi 80 progetti in piattaforma SCUP dalle ore 12 del 22 dicembre. Ci sarà tempo per candidarsi fino a fine gennaio 2022..

Giunta alla quattordicesima edizione si è svolta oggi a Trento l’assemblea generale del servizio civile nella nostra provincia. L’invito era rivolto a quanti stanno svolgendo il servizio civile sul territorio provinciale in qualunque forma, cioè sia il servizio civile provinciale sia quello nazionale: si tratta di oltre 300 giovani di età compresa tra 18 e 28 anni.

Tema di fondo “La cittadinanza oggi”, con l’obiettivo di fare una panoramica degli aspetti più rilevanti nel mondo attuale per una cittadinanza responsabile. Dieci i gruppi di approfondimento, incentrati su altrettante tematiche, dall’informazione alle relazioni con gli altri, dall’emergenza climatica al valore della partecipazione, dalla cittadinanza europea al digital divide.

Dopo due ore di approfondimento sui diversi temi, le risultanze sono state presentate in plenaria. Nel pomeriggio in programma uno spettacolo teatrale.

Dopo questo evento, il servizio civile non si ferma e rilancia: sotto l’albero i giovani trentini fra 18 e 28 anni troveranno anche la nuova proposta di circa 80 progetti da scegliere, che prenderanno avvio dal 1° marzo 2022. La lista dei progetti sarà disponibile sul sito: www.serviziocivile.provincia.tn.it dalle ore 12 del 22 dicembre. Ci sarà tempo per candidarsi fino alla fine del mese di gennaio 2022.

L’evento ha segnato un passo di ‘ritorno alla normalità’, nonostante la pandemia: i giovani hanno molto apprezzato la possibilità di potersi incontrare e socializzare, di avere l’opportunità di conoscersi e di familiarizzare. Si è trattato, nel contempo, di un momento di approfondimento di una dimensione importante dell’esperienza del servizio civile, quella della cittadinanza attiva e responsabile, ma è stato anche un’occasione per sentirsi gruppo e rendersi conto che il servizio civile è presente attivamente dentro la società trentina e sul territorio.

Questi, nel dettaglio, i temi affrontati nel corso della mattinata:

– Come informarsi oggi: come leggere le notizie; come difendersi dalle fake news; come dare senso e valore alle informazioni che riceviamo.

– Fare rete oggi: cosa sono le relazioni; come tessere relazioni; quali legami ci uniscono gli uni agli altri.

– Essere contro oggi: una riflessione sul dissenso, sul sostenere idee contrarie, sull’essere minoranza.

– Essere maggioranza oggi: cosa è la democrazia, come si comporta la maggioranza, comprendere il punto di vista dell’altro.

– L’emergenza climatica: i cambiamenti climatici sono oggi una sfida prioritaria per l’umanità.

– Il linguaggio di genere oggi: riflessione sul linguaggio e sulla lingua, con attenzione alla consapevolezza e alla responsabilità di chi parla nella descrizione del mondo.

– La partecipazione come valore di oggi: cosa vuol dire partecipare; perché partecipare; come partecipare.

– Essere europei oggi: ha ancora senso, oggi come oggi, un’Europa unita e una cittadinanza europea?

– Tecnologia e democrazia oggi: l’impatto della Rete: l’alfabetizzazione digitale e il digital divide.

– La Cina nello scacchiere mondiale: la politica internazionale e la divisione del mondo oggi.

Come detto, l’assemblea è stata anche l’occasione per lanciare i nuovi progetti che i giovani tra 18 e 28 anni potranno scegliere per fare l’esperienza del servizio civile. Dopo le sei opportunità di scelta di quest’anno, infatti, si riparte senza indugio nel nuovo anno, con circa 80 nuove proposte. Si ricorda che prima di presentare la candidatura ad un progetto è necessario iscriversi a SCUP.

Per ogni chiarimento relativo al servizio civile in generale, ai requisiti minimi necessari per partecipare e per dare supporto all’iscrizione e candidatura è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio civile della Provincia, in via Grazioli,1 a Trento: uff.serviziocivile@provincia.tn.it; tel. 0461 493 100.

Tutte le info sono su www.serviziocivile.provincia.tn.it. È utile seguire anche la pagina Facebook WeSCUP il servizio civile trentino e il profilo Instagram: #SCUPTrento.