“UN GIORNO DA PECORA – RADIO 1“ * PD: OCCHETTO, « ELLY SCHLEIN VINTO PERCHÉ NUOVA E DI SINISTRA, HA CARTE IN REGOLA PER GUIDARE IL PARTITO »

15.01 - lunedì 27 febbraio 2023

“La Schlein ha vinto perché è nuova e di sinistra, certamente avere una donna premier è stato motivo in più per votarla. Bonaccini? Contro un altro candidato avrebbe vinto, è più merito di Elly la vittoria che demerito di Stefano”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ultimo segretario del Pci e il primo del Pds, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Ha tutte le carte in regola per guidare il partito, non vorrei esser nei suoi panni, ha la possibilità di farcela, sperando che i potentati del partito non si mettano in mezzo”, ha aggiunto Occhetto a Radio1.