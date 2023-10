RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ * « SAMAN ABBAS: L’AUDIO DELLE TELEFONATE TRA I GENITORI E IL FRATELLO “DEVI DIRE CHE LA COLPA È SOLO MIA“ »

14.42 - sabato 28 ottobre 2023

Nel corso della puntata di “Quarto Grado” – in onda ieri, venerdì 27 ottobre, su Retequattro – è andato in onda un documento esclusivo: le telefonate intercorse tra il fratello minore di Saman Abbas e i loro genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, allora latitanti in Pakistan, risalenti all’estate 2021.

Il padre della ragazza uccisa a 18 anni nelle campagne di Novellara fra il 30 aprile e il 1° maggio 202, è stato estradato in Italia lo scorso settembre, mentre la madre della giovane è ancora latitante in Pakistan. I due genitori, lo zio Danish Hasnain e i cugini di Saman, Ikram Ijaz e Noumanulhaq, sono tutti accusati di concorso in sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere.

Le telefonate sono tre: le prime due (18 giugno 2021 e 15 luglio 2021) sono tra il fratello minore di Saman e il padre Shabbar; la terza (15 luglio 2021) è tra il fratello minore e la madre Nazia Shaheen.