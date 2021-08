RETE 4 – “ “CONTROCORRENTE “ * TRA GLI OSPITI DI VERONICA GENTILI: « IL VICEMINISTRO PIERPAOLO SILERI E IL SOTTOSEGRETARIO NICOLA MOLTENI »

Domani, lunedì 9 agosto, al centro del nuovo appuntamento con “Controcorrente” – il programma di approfondimento giornalistico in onda in prima serata su Retequattro – Veronica Gentili si occuperà dell’incandescente dibattito sul green pass, la misura varata dal Governo per fronteggiare la risalita dei contagi e incentivare la vaccinazione che divide il mondo politico e i cittadini. Se ne parlerà con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Fabrizio Pregliasco, il senatore Ignazio La Russa (FdI), Nunzia De Girolamo, Antonio Padellaro e Maria Giovanna Maglie.

Nel corso della serata, un approfondimento, con servizi e testimonianze, sulle manifestazioni dei no-vax nelle piazze e una riflessione sull’obbligo vaccinale, caldeggiato da alcuni e visto come una limitazione delle libertà personali da altri.

E ancora, con il contributo del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (Lega) e con collegamenti da Ventimiglia e Pantelleria, ampio spazio sarà dedicato all’emergenza sbarchi e alla difficile gestione sanitaria dei migranti. Infine, un focus sulle fake news e sulle teorie del complotto legate al virus che circolano con insistenza in rete.

Tra gli ospiti anche: Corradino Mineo, Vittorio Sgarbi, Diego Fusaro, Federico Rampini, Antonio Caprarica e Daniele Capezzone.