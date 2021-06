ROSSI (TRENTINO IN AZIONE) – INTERROGAZIONE * COVID: « PERCHÉ SI È DECISO DI SPOSTARE IL CENTRO VACCINALE AL PIAZZALE DI TRENTO SUD IN VIA SAN VINCENZO? »

In questi giorni sono ricorrenti le segnalazioni di disagi dovuti alla scelta di spostare il punto vaccini di Trento dal Centro Trento Fiere di via Briamasco al piazzale di Trento Sud via San Vincenzo.

La nuova sede si trova in zona decentrata ed è raggiungibile solo in auto.

La vecchia sede era invece raggiungibile anche a piedi e con mezzi pubblici, oltre ad essere dotata di infrastrutture idonee all’attesa, sia prima che dopo la somministrazione del vaccino.

I comunicati stampa di Provincia e Azienda Sanitaria non riportano le motivazioni del cambiamento.

*

Tutto ciò premesso, si interroga l’Assessore competente per conoscere:

le motivazioni della decisione dello spostamento del centro vaccinale.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

*

Ugo Rossi