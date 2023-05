RAI RADIO 1 * “RADIO ANCH’IO”: « UCRAINA, FESTA DELL’EUROPA E GLI INCONTRI TRA MELONI E LE OPPOSIZIONI (9/5 – 6.30) »

18.56 - lunedì 8 maggio 2023

“Radio anch’io”. Ucraina, festa dell’Europa e gli incontri tra Meloni e le opposizioni. Le durissime giornate in Ucraina, le riforme e i primi incontri tra Meloni e le opposizioni, la festa dell’Europa. Temi al centro del nuovo appuntamento con “Radio anch’io”, condotto da Giorgio Zanchini, in onda martedì 9 maggio alle 6.30 su Rai Radio 1. Tra gli ospiti, dalle 6.30 alle 7.00, Marco Barbonaglia, Grr; Francesca Sforza, La Stampa; Gianluca Cicinelli, giornalista, direttore di diogeneonline.info. Dalle 7.30 alle 8.00 saranno ospiti Liana Mistretta, corrispondente Rai da Mosca; Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’aeronautica militare, consigliere scientifico Iai; Daniele Raineri, La Repubblica; Marta Serafini, Il Corriere della Sera. Infine, dalle 8.30 alle 9.00, Francesco Clementi, costituzionalista, docente di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma, e Alba Arcuri, Grr.