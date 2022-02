RAI 3 – “ MI MANDA RAITRE “ * DOMENICA 13 FEBBRAIO: « LE TRUFFE AFFETTIVE ED I FALSI PROFESSIONISTI »

18:18 - 12/02/2022

Nella puntata di “Mi Manda Raitre”, in onda domenica 13 febbraio alle 9.00 su Rai3, si parlerà di come la pandemia abbia contributo a far aumentare alcuni tipi di truffe perpetrate sul web, come quelle affettive e sentimentali: colpite soprattutto le donne cinquantenni, persone che intrecciano relazioni a distanza con qualcuno che si nasconde dietro lo schermo di un computer e che spesso non esiste, ma a cui donano attenzioni, tempo e soprattutto denaro. Un fenomeno preoccupante perché può, sui social, sfociare nel furto di dati personali o di identità.

Quando ci affidiamo ad un professionista, un medico, un avvocato, un insegnante, vogliamo essere sicuri che abbia davvero una laurea o un’abilitazione per esercitare la sua professione: molte le categorie in cui si nascondono dei finti professionisti, difficile scovarli per i consumatori, se non a caro prezzo, in caso di danni sanitari di finti medici per esempio. Il viaggio di Mi Manda Rai 3 parte dalla vicenda di un docente che per molti anni ha esercitato la sua professione senza avere la laurea.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Fulvio Sarzana, esperto nuove tecnologie; Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa; Jolanda Bonino, presidente Acta (Azione contro le truffe affettive); Francesca Simone, fotografa e food blogger; Filippo Anelli, presidente Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri); Carlo Ghirlanda, presidente Andi (Associazione Nazionale dentisti italiani); Monica Cirillo, avvocato Adusbef.