LEGA – PARLAMENTARI TRENTINI * PNRR: « ALTRI 905 MILIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA, VITTORIA PER I NOSTRI COMUNI » (VIDEOINTERVISTA A VANESSA CATTOI) »

18:48 - 28/01/2022

Pnrr: parlamentari trentini Lega, altri 905 mln per rigenerazione urbana, vittoria per nostri comuni.

“Siamo soddisfatti dell’annuncio del Governo di un ulteriore stanziamento di 905 milioni per i progetti di rigenerazione urbana: grazie a queste risorse aggiuntive, per quanto riguarda la nostra provincia, potranno essere finanziati anche i progetti dei Comuni inizialmente esclusi per mancanza di coperture. In questo modo, grazie alla pressione della Lega al Governo – con i suoi ministri e i suoi parlamentari trentini – si è posto rimedio alla penalizzazione dei Comuni del Nord a causa dell’indice di vulnerabilità (un dato complesso basato sul reddito pro capite), che aveva determinato, di fatto, l’esclusione dal precedente bando anche di alcuni nostri Comuni.

Un risultato importante ottenuto con un gioco di squadra a più livelli istituzionali che la Lega è stata in grado di costruire.

Ora – concludono i parlamentari trentini della Lega – continua il nostro pressing affinché il prossimo bando riservato ai Comuni sotto i 15mila abitanti non preveda criteri iniqui per i comuni del Nord”.

Lo dichiarano i parlamentari trentini della Lega: Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss, Mauro Sutto ed Elena Testor.

INTERVISTA VIDEO VANESSA CATTOI: