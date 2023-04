DAL RI (PD) * ANDREA PAPI: « LA NOSTRA COMUNITÀ POLITICA È VICINA AL DOLORE DEI FAMILIARI »

16.49 - giovedì 6 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alessandro Dal Ri: “La nostra comunità politica è vicina al dolore dei familiari di Andrea Papi”.

Oggi per il nostro territorio è un giorno di dolore. Come sempre accade in queste occasioni, per il Partito Democratico del Trentino oggi non è il giorno delle polemiche ma del rispetto per la tragedia dalla morte Andrea Papi.

La nostra comunità politica si stringe forte attorno alla famiglia e agli affetti di Andrea Papi, e alla sofferenza di tutta la comunità locale.

Attendiamo i risultati delle indagini e dei rilievi in corso, lasciando ogni ulteriore riflessione al momento in cui si avranno informazioni certe.

*

Alessandro Dal Ri – Segretario PD del Trentino