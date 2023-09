RAI 3 * “ IN MEZZ’ORA “: « OSPITI MASSIMILIANO FEDRIGA E STEFANO BONACCINI (1/10 – 14.30) »

12.23 - sabato 30 settembre 2023

I temi di attualità italiana e internazionale saranno al centro di “In mezz’ora”, il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni, in onda domenica 1° ottobre alle 14.30 su Rai 3. Ospiti il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e quello dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che discuteranno degli argomenti caldi sui territori – dal Pnrr, alla sanità, all’immigrazione – alla vigilia del 40esimo anniversario della Conferenza Stato-Regioni.

Durante la puntata ci sarà anche un approfondimento esclusivo sulla situazione in Libia dopo le alluvioni del 10 settembre che stanno creando un grave rischio sanitario. Nella seconda parte del programma, Monica Maggioni parlerà in studio con Timothy Garton Ash, saggista e giornalista britannico, autore del libro “Patrie. Una storia personale dell’Europa”, occasione per analizzare un periodo particolare per il continente europeo che va dalla crisi finanziaria del 2008 fino alla guerra in Ucraina.

Protagonista di un’intervista, inoltre, Leon Panetta, ex direttore della CIA ed ex Segretario alla Difesa americano, che analizza i rischi del mondo contemporaneo all’ombra della sfida tra grandi potenze e il rischio terrorismo.