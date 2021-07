PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ MARTEDÌ DEL PRESIDENTE ”: « RIPRESI QUESTA MATTINA GLI INCONTRI CON I CITTADINI, UNA DECINA LE PERSONE CHE SI SONO CONFRONTATE CON FUGATTI »

Ripresi gli incontri del martedì con i cittadini.Una decina le persone che hanno incontrato stamattina il presidente Fugatti. Sono una decina i cittadini che questa mattina, dalle 7.00 alle 9.00, hanno incontrato nella sede di Piazza Dante il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Sono infatti ripresi, dopo una lunga sospensione causata dalla pandemia i “martedì del presidente”. Seguendo un opportuno protocollo di sicurezza, che prevede l’uso della mascherina, plexiglas protettivo e distanziamento, il presidente Fugatti ha potuto dialogare direttamente con alcuni cittadini.

Sono già molti i trentini, di ogni territorio, che hanno chiesto un incontro per affrontare questioni di varia natura che impattano sulla vita delle persone. “Un’opportunità molto importante anche per me, – ha evidenziato il presidente – che mi consente di venire a conoscenza in maniera diretta dei problemi che stanno più a cuore ai trentini e di verificare la percorribilità di eventuali soluzioni”.

Gli incontri si svolgono ogni martedì, dalle 7 alle 9, presso il palazzo della Provincia in Piazza Dante a Trento. Si accede solo su appuntamento inviando una mail all’indirizzo: [email protected]