09.27 - venerdì 22 marzo 2024

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA

#GENERAZIONE BELLEZZA. St 2024 – Napoli, il rione bellezza – 21/03/2024

Al Rione Sanità di Napoli è in corso una trasformazione che non ha eguali in Europa. Lì dove nessuno più entrava e regnava un clima di paura oggi si è creata un’economia della bellezza che è partita dalle Catacombe restaurate e raccontate,