RAI 3 – “CHI L’HA VISTO? “: « L’INCHIESTA SU ANTONELLA DI MASSA, LA SCOMPARSA DI GIUSY VENTIMIGLIA E LE NUOVE INDAGINI SU QUELLA DI PAOLA CASALE »

14.10 - martedì 26 marzo 2024

Una donna sdraiata per terra, di notte, sette giorni dopo la scomparsa di Antonella Di Massa, la mamma di Ischia ritrovata senza vita in un aranceto. Quella donna, notata da diversi ragazzi, era Antonella? A “Chi l’ha visto?” nuove testimonianze e filmati inediti nella puntata in onda mercoledì 27 marzo alle ore 21.20, su Rai 3. E poi: la scomparsa di Giusy Ventimiglia, la donna con gli occhi azzurri sparita da Bagheria. Parla per la prima volta Carmelo, il giovane figlio di Giusy. E ancora: il giudice ha disposto nuove indagini sulla scomparsa di Paola Casale: in studio, in diretta, le due figlie della donna. E infine , gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Conduce Federica Sciarelli.