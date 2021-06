GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * ASSEMBLEA: « FRANCESCO FACCIOLI NOMINATO NEL BOARD DI “ EU DSO ENTITY ”, L’ASSOCIAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA EUROPEI »

Francesco Faccioli è stato nominato nel board di “EU DSO Entity”, la nuova associazione dei distributori di energia elettrica dei Paesi dell’Unione Europea. In settimana l’Assemblea ha ufficializzato la nomina dei 27 membri, provenienti da tutta Europa, del nuovo Consiglio che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio.

L’associazione senza fini di lucro, nata grazie al Regolamento Europeo (EU) 2019/943 per dare una migliore rappresentanza all’interno delle istituzioni europee alle società di distribuzione di energia elettrica (DSO) degli Stati Membri dell’Unione Europea conta oltre 900 associate operanti in 35 paesi. Francesco Faccioli è stato nominato, anche grazie al supporto delle aziende aderenti a Utilitalia la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas e Cedec la Federazione Europea che raggruppa le società elettriche.

Francesco Faccioli all’interno del Gruppo Dolomiti Energia guida, con il ruolo di gestore indipendente, Set Distribuzione la società che gestisce le reti di distribuzione di energia elettrica in Trentino.

Il Board avrà il compito di guidare l’Associazione nell’accompagnare la transizione in atto nel settore energetico, che vede il ruolo del distributore sempre più centrale per vincere le sfide future. In particolare per quanto riguarda l’implementazione delle Smart Grid, l’integrazione delle Fonti di Energia Rinnovabili non programmabili come il vento e il sole, la digitalizzazione delle reti, i nuovi bisogni dei clienti, la flessibilità e stabilità di rete e l’uso efficiente delle risorse energetiche, la sicurezza dei dati e delle infrastrutture, la gestione delle risorse energetiche distribuite, lo scambio dei dati con i gestori delle reti di trasmissione, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sugli impianti.