RAI 3 – “CHI L’HA VISTO? ” « IL CASO DELLA GIOVANE TROVATA MORTA IN VAL D’AOSTA (10/4 ORE 21.20) »

13.45 - martedì 9 aprile 2024

Lasciata in una cappella di una chiesa di un villaggio abbandonato: chi è la giovane vestita di nero che passeggiava in compagnia di un ragazzo in Valle d’Aosta? E dov’è andato lui, dopo averla abbandonata? Un caso analizzato da Federica Sciarelli nel nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 10 aprile alle 21.20 su Rai 3. Obiettivo, inoltre, sull’assurda morte del giovane Niccolò Ciatti: in studio il padre chiede giustizia per suo figlio massacrato di botte senza motivo in una discoteca spagnola, con tanto di video dove si vedono in faccia gli aggressori.

E ancora, la scomparsa di Marco: il fratello va a dormire nella sua casa e lascia accese le luci per far vedere che c’è qualcuno che lo sta aspettando. Completano la puntata gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.