RAI 2 – “ KALIPÈ “ * PUNTATA DEL 12 GENNAIO 2021, « MASSIMILIANO ACCOGLIE SULLA SKYWAY NICCOLÒ FABI, SULLE NOTE DI MERAVIGLIOSO DI DOMENICO MODUGNO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

11:52 - 13/01/2022

In questa puntata Massimiliano accoglie sulla Skyway Niccolò Fabi sulle note di Meraviglioso di Domenico Modugno. Racconta dell’importanza di rallentare i nostri ritmi e sotto le pareti del Monte Bianco di come l’uomo debba tornare a meravigliarsi. Si vola alle Hawaii e precisamente a Honolulu sull’isola di O’ahu per raccontare uno dei posti più belli del pianeta che ospita migliaia di surfisti provenienti da tutto il mondo, ma anche ricercatori perché stanno studiando le onde dell’oceano Pacifico cercando di capire come il cambiamento climatico stia modificando la sua composizione e che legame ci sia con l’atmosfera.

In studio Nicolò Bongiorno, appena tornato dall’oriente per realizzare un documentario che racconterà le popolazioni di quei territori, le problematiche legate all’acqua e la magia che quelle terre riescono a donare. Ovviamente ricorderemo suo padre il grande Mike Bongiorno, grande viaggiatore e amante della montagna…come non ricordare quando fu lasciato solo sul Cervino. Dal Monte Bianco a Reykjavik in Islanda per raccontare una città viva, piena di giovani in un paese con grande abbondanza di acqua dove sono presenti più di mille cascate tra le più belle del mondo. Tornando sulla Skyway affronteremo il sensibile tema legato al consumo, lo faremo con Andrea Segre, che ha istituito il 5 febbraio la giornata contro lo spreco alimentare in Italia, e daremo consigli per evitare di sprecare il meno possibile durante le vacanze Natale.

Poi ancora in Spagna a Granada, una città che richiama studenti da tutta Europa, dove il presente non ha dimenticato il passato e faremo un viaggio nella Granada araba. Infine, accompagneremo un simpatico uomo sulla Marmolada a più di 3000mt per festeggiare i suoi 90 anni, un esempio di forza e passione.

