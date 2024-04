RAI 1 – “ LINEA VERDE TIPICO “ * « RIPARTE DAL PIEMONTE IL RACCONTO ALLA RICERCA DELLE FILIERE PIÙ IMPORTANTI DEL NOSTRO TERRITORIO (20/4 – 12.00) »

17.48 - venerdì 19 aprile 2024

Riparte dal Piemonte il racconto alla ricerca delle filiere più importanti del nostro territorio di “Linea Verde Tipico” in compagnia di Federico Quaranta, sabato 20 aprile alle 12.00 su Rai 1. Un filo di vera e propria sapienza e cultura eno-gastronomica, che da Arona, sulle sponde del lago Maggiore, dove si erge imponente e, in qualche modo, audace la statua di San Carlo Borromeo, condurrà gli spettatori alla scoperta di un lembo di provincia e di una delle sue eccellenze gastronomiche.

È qui, nell’alto novarese, in Val Sesia che nasce l’aceto di mele piemontese più celebrato al mondo, frutto di anni e anni di profonda ricerca della materia che in questo territorio trova le sue radici lontane. “Linea Verde Tipico” in Piemonte è un Bradnde Content Aceto Ponti.