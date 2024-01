RAI 1 * “ LINEA VERDE LIFE “ * « BENEVENTO, TAPPA NELLA CITTÀ DELLE STREGHE (6/1 – 12.25) »

15.37 - giovedì 4 gennaio 2024

Nel cuore della Campania interna, tra tradizioni antiche, suggestioni magiche e sguardo al futuro, questa settimana “Linea Verde Life” sarà a Benevento.

Nella puntata in onda sabato 6 gennaio alle 12.25 su Rai1, Elisa Isoardi e Monica Caradonna si immergeranno in una città ricca dalle mille sfaccettature. Nel corso del viaggio si andrà alla scoperta della “Casa a idrogeno”, dei progetti innovativi per la conservazione dei monumenti e dell’impegno per ridurre non solo lo smaltimento dei rifiuti, ma anche le tasse ad esso collegate.

Il pubblico da casa potrà esplorare l’emozione del ciclismo eroico, lungo le strade bianche e polverose. Interessanti e innovativi anche i progetti dedicati alla preservazione di parchi e giardini, mentre si cercherà di comprendere il motivo per cui Benevento è conosciuta come la città delle Streghe.

Ci sarà spazio anche per il Parco Regionale del Taburno-Camposauro, un’area verde affascinante che si candida a diventare “Unesco Global Geopark” e dove di recente è tornato a vivere il lupo, il predatore per eccellenza.

E per concludere in bellezza, Elisa e Monica avranno l’opportunità di assaporare le specialità locali, in primis salumi e formaggi, ma anche il “cardone”, una zuppa tipica del Sannio, e poi la vera “star” di Benevento, il torrone.