COMUNE DI TRENTO * PARCO GOCCIADORO: « INAUGURATA QUESTA MATTINA UN’AULA DIDATTICA ALL’APERTO, DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO3 »

Inaugurata l’aula didattica all’aperto al Parco di Gocciadoro. E’ stata inaugurata questa mattina nel parco di Gocciadoro un’aula didattica all’aperto dell’Istituto comprensivo Trento3 ma disponibile per le scuole della città che ne facciano richiesta.

Si tratta di un’idea pedagogica innovativa visto che consente di svolgere le lezioni in mezzo alla natura e approfittando del grande parco lì disponibile e delle sue piante.

Nel corso dell’inaugurazione l’Assessora alle politiche giovanili, formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo Elisabetta Bozzarelli ha ringraziato coloro che hanno consentito la sua realizzazione: la Fondazione Caritro, il Servizio gestione strade e aprchi del Comune, l’Associazione I Patriarchi d’Italia (giardino degli alberi da frutto antichi).

L’aula è collocata in una zona poco distante dal parcheggio del Villaggio SOS nelle immediate vicinanze di quello che sarà un orto scolastico di piante da frutto antiche la cui piantumazione è prevista per metà di ottobre.