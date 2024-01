RAI 1 – “ LA NOTTE DEI MIRACOLI – 800 ANNI DEL PRESEPE “ * 2 GENNAIO 2024 « IL RACCONTO ATTRAVERSA LA VALLE REATINA, TANTO AMATA DA SAN FRANCESCO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

In occasione degli 800 anni della nascita del primo Presepe che San Francesco realizzò a Greccio, un progetto di alto profilo culturale e storico che racconta, attraverso la musica e le parole, il viaggio di San Francesco nella terra reatina. Ideato da Leonardo De Amicis e Paolo Logli “La notte dei miracoli. 800 anni di presepe” – è condotto da Lorena Bianchetti con la regia di Stefano Vicario e Massimo Pascucci direttore della fotografia – in onda martedì 2 gennaio alle 23.40 su Rai 1 e su Rai Isoradio con Gianmaurizio Foderaro. Il racconto attraverserà la valle reatina, tanto amata da San Francesco: un viaggio nella memoria che dal Teatro Flavio Vespasiano, cuore della serata, si collegherà con Greccio per il primo presepe voluto da San Francesco nel 1223 nella piccola grotta, ancora oggi visitabile, passando per Terminillo dove la sua chiesa dedicata a San Francesco fu costruita da un masso staccato dalla tomba di Assisi insieme alla preziosa Reliquia del Santo. Il programma ripercorre le sue tappe, le sue “vie” e la sua straordinaria vita, profondamente legata alla tradizione del Presepe.

Nella cornice del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti si festeggerà quel Natale di Greccio di 800 anni fa. Una scena che è la favola dell’infanzia, la messa in scena del ricordo più profondo e dolce, e contemporaneamente la celebrazione della radice più solida. E sarà, insieme, la celebrazione della rinascita, della speranza che continua a rinnovarsi ogni anno. Speranza che quest’anno, più di ogni altro, ha bisogno di essere riaffermata e celebrata, di fronte alle difficoltà alle spalle e a quelle all’orizzonte. “La notte dei Miracoli. 800 anni del Presepe” con Riccardo Cocciante, Pooh, Alex Britti, Amara, Clara, Simone Cristicchi, Vittoriana De Amicis, Stefano Di Battista, Claudia Campagnola, Neri per Caso, Orchestra Sinfonica del Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila, Piccolo Coro dell’Antoniano, Piceno Pop Chorus.

“La notte dei Miracoli. 800 anni del Presepe” è prodotto da Eurovisione con la collaborazione di Palco Reale.